ROMA (ITALPRESS) – Rendere l’Italia più verde e più sostenibile significa promuovere progetti e iniziative concrete. Supportare la transizione energetica del Paese è possibile attraverso servizi e progetti in grado di generare un impatto positivo sull’ambiente e le comunità. A parlarne, in un’intervista all’Italpress, è Daniela Leotta, Chief Digital and Innovation Officer di E.on in Italia. “E.ON Italia si è data come visione e missione quella di rendere l’Italia più verde e lo facciamo in una maniera integrata, da una parte con le nostre offerte sia di energia verde che di soluzioni energetiche ai nostri clienti per renderli sempre più indipendenti dalle fonti tradizionali, dall’altro lato sempre più consapevoli del proprio consumo di energia e della propria impronta sull’ambiente. Inoltre, cerchiamo di favorire l’autoproduzione da fonti rinnovabili anche attraverso iniziative come le comunità energetiche che consentono anche a chi non ha la possibilità di installare un tetto fotovoltaico, di poter beneficiare di una produzione a chilometro zero”, spiega.

Tra le strategie adottate, c’è quella di rivolgersi ai giovani delle scuole per diffondere tra le nuove generazioni l’adozione di pratiche virtuose a tutela del pianeta. “Nella filiale italiana ci siamo dati l’obiettivo di darci delle priorità su tutti quelli che sono gli asset ambientali, sociali e di governance. In particolare abbiamo deciso che, oltre alla mera riduzione, ci interessava anche coinvolgere la società in un movimento che rendesse tutti consapevoli e anche in grado di agire per ridurre il proprio impatto ambientale. Abbiamo continuato con le nostre azioni di piantumazione di boschi in Italia, oppure attività con le scuole per coinvolgere fin dai più giovani in questa che riteniamo sia una priorità di tutti”, aggiunge ancora Leotta. Attraverso il Bilancio di Sostenibilità, E.On ribadisce di voler supportare il Paese nella transizione verso le fonti rinnovabili. “In particolare abbiamo voluto dare evidenza di tutte le nostre attività includendo sia quelle legate al business, quindi 900mila clienti che adottano le nostre soluzioni e in particolare l’installazione di 24mila soluzioni energetiche, di cui 3.300 impianti fotovoltaici, ma anche tutte le attività contorno come boschi o salvaguardia del mare e il progetto scuole; dall’altra parte tutti gli altri impegni che abbiamo preso, in particolare per quanto riguarda la Diversity & Inclusion, un’analisi di indicatori specifici su cui ci siamo presi degli impegni con l’obiettivo, ad esempio, di raggiungere la certificazione per la parità di genere”, conclude.

