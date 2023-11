SEATTLE (ITALPRESS) – Amazon Music ha annunciato i nuovi brani Original di alcuni degli artisti più in voga del momento, alcuni dei quali appaiono nelle colonne sonore e nei film di Natale su Prime Video, giusto in tempo per le festività natalizie. Questa raccolta di brani natalizi include nuove tracce originali e interpretazioni uniche dei classici natalizi di Chloe (Chloe Bailey), l’artista Breakthrough di Amazon Music Stephen Sanchez, Jorja Smith, Meghan Trainor, TWICE e altri.

La versione rivisitata della cantante pop-R&B Chlòe del successo natalizio di Otis Redding, “Merry Christmas Baby”, apparirà nei titoli di testa di Candy Cane Lane, una nuova commedia natalizia di Prime Video con Eddie Murphy e Tracee Ellis Ross, diretta da Reginald Hudlin, e in uscita in tutto il mondo il 1° dicembre. In Candy Cane Lane appare anche un brano Amazon Music Original dei Foo Fighters pubblicato negli scorsi anni, “Run Rudolph Run”, la loro cover del brano di Chuck Berry. La nuovissima canzone natalizia del cantautore inglese Sam Ryder, “Yoùre Christmas to Me”, e la nuova traccia della popstar inglese Anne-Marie, “Christmas Without You”, appariranno in Your Christmas or Mine 2, in anteprima su Prime Video dall’8 dicembre. La cover della cantautrice italiana Annalisa di “Christmas (Baby Please Come Home)” di Darlene Love sarà inclusa in Elf Me, in uscita su Prime Video il 24 novembre.

