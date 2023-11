MILANO (ITALPRESS) – Bosch è il primo produttore al mondo a portare i vantaggi della tecnologia “tabless” nelle celle delle batterie 18V per elettroutensili senza filo. ProCore18V+ da 8,0 Ah aumenta ulteriormente l’autonomia della serie di batterie ProCore18V ad alte prestazioni di Bosch, offrendo ai professionisti del settore un ulteriore incremento di efficienza. La nuova ProCore18V+ da 8,0 Ah aumenta l’autonomia fino al 71% rispetto alla precedente batteria ProCore18V, mantenendo la stessa capacità. La maggiore autonomia rappresenta un vantaggio per i professionisti, soprattutto quando si eseguono attività impegnative con gli utensili Biturbo, i prodotti senza filo più potenti di Bosch. La maggiore efficienza della batteria è data dal design “tabless” delle celle integrate della serie 21700. Nelle batterie tradizionali agli ioni di litio, ogni cella ha al proprio interno una banda di collegamento stretta all’anodo e al catodo su entrambi i lati, la cosiddetta “tab”. Queste bande creano un collo di bottiglia per l’energia erogata dalla batteria e contribuiscono alla resistenza elettrica interna della cella, generando calore. Per garantire che la batteria non si surriscaldi, in particolare durante le applicazioni ad alte prestazioni, l’utensile si spegne da solo, lasciando inutilizzata l’energia rimanente nella batteria. Nelle celle “tabless”, l’elettricità può fluire attraverso l’intera lunghezza dell’anodo e del catodo lungo diversi percorsi, anzichè essere limitata a una o due bande. Questo nuovo design riduce la resistenza interna di ogni cella di circa il 50% e quindi per il pacco batteria nel suo complesso. Di conseguenza, viene generato un calore significativamente inferiore, che è un fattore limitante nelle applicazioni più impegnative. Questo si traduce in un’autonomia fino al 71% in più rispetto alle batterie convenzionali, grazie alla combinazione di design “tabless” e gestione personalizzata della batteria. La batteria ProCore18V+ da 8,0 Ah sarà disponibile a partire dalla primavera 2024. Successivamente, Bosch amplierà il sistema.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Bosch –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]