Da BEI 150 milioni per potenziare il servizio idrico in Piemonte

ROMA (ITALPRESS) – La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso un finanziamento da 150 milioni di euro a Acqua Novara.VCO per migliorare l’efficienza e la resilienza delle infrastrutture idriche nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

L’operazione è stata resa possibile grazie alla garanzia Archimede di SACE, che copre due terzi del finanziamento, e al programma InvestEU dell’Unione europea, che garantisce i restanti 50 milioni di euro.

Il prestito verde della BEI sostiene il piano di investimenti da 300 milioni di euro previsto da Acqua Novara VCO per il periodo 2025-2030, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio idrico nei 138 comuni piemontesi serviti, a beneficio di circa 450,000 cittadini. Si tratta del primo accordo siglato tra la Banca e la società.

Le risorse saranno destinate ad interventi volti a sostenere l’ammodernamento e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, il potenziamento della rete idrica e la riduzione delle perdite d’acqua.

L’operazione contribuisce inoltre a rafforzare la resilienza del sistema idrico di fronte ai sempre più frequenti eventi metereologici estremi, come siccità e alluvioni, e a migliorare la qualità dell’acqua, riducendo ulteriormente l’esposizione ad agenti inquinanti.

“Questo accordo conferma il ruolo strategico della BEI nel valorizzare la complementarità tra strumenti finanziari nazionali. La garanzia di SACE e il programma InvestEU moltiplicano l’impatto degli investimenti sul territorio,” ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI.

“Investire in un servizio idrico più efficiente e resiliente significa sostenere la transizione climatica, tutelare la salute pubblica e contribuire a contenere i costi in bolletta per i cittadini”.

“Il nostro impegno è volto a sostenere la competitività e l’innovazione delle imprese italiane e siamo lieti di essere al fianco di Acqua Novara.VCO con la nostra garanzia Archimede, per l’ammodernamento e il potenziamento del sistema idrico. Un progetto strategico che, in sinergia con BEI, migliorerà il servizio e la resilienza delle infrastrutture in Piemonte” ha dichiarato AlessandraRicci, Amministratore Delegato di SACE.

“Siamo felici di avere realizzato questa operazione di finanziamento con BEI, a riprova della qualità del nostro piano degli investimenti e dell’elevata professionalità del nostro management. Ringraziamo sia BEI che SACE, con le quali collaboriamo per la prima volta, per la fiducia riposta nel progetto di Acqua Novara.VCO. Questo finanziamento ci consentirà di mettere a terra un piano di investimenti che, nel periodo 2024-2036 sarà superiore al mezzo miliardo di euro. Vogliamo a tutti i costi farci trovare pronti agli effetti dei cambiamenti climatici sul nostro territorio” ha dichiarato il Presidente di Acqua Novara Emanuele Terzoli.

Con più di 1.640 progetti e circa 84 miliardi di euro di finanziamenti erogati dal 1958 ad oggi, la BEI è uno dei principali finanziatori del settore idrico a livello mondiale. In particolare, l’Italia è stata il maggior beneficiario delle risorse BEI dedicate al settore idrico negli ultimi 10 anni, con operazioni finanziate per oltre 4,3 miliardi di euro.

Il prestito ad Acqua Novara VCO, il primo ricevuto dalla BEI, si aggiunge a quelli annunciati con l’Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A (20 milioni di euro), Iren (200 milioni di euro); Valle Umbra Servizi (35milioni di euro); ETRA (100 milioni di euro); Acquedotto Pugliese (270 milioni di euro); Como Acqua (50 milioni di euro); Gruppo Hera (460 milioni di euro); ACEA (435 milioni di euro); Acque (130 milioni di euro); e CIIP (50 milioni di euro).

– Foto Ufficio stampa Community –

(ITALPRESS)