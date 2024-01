Da Alfa Romeo un tributo al Made in Italy

ROMA (ITALPRESS) - Alfa Romeo celebra la storia del marchio e la capacità creativa che distingue il Made in Italy nel mondo. Lo fa con Tributo italiano, serie speciale pensata per Giulia, Stelvio e Tonale. Un omaggio che la casa del biscione realizza al termine di un 2023 che ha fatto segnare quasi 27mila immatricolazioni, con una quota di mercato dell’1,7%, in aumento di oltre mezzo punto percentuale rispetto all'anno precedente. La gamma Tributo è disponibile in tre colori che omaggiano la bandiera italiana: verde Montreal, bianco Alfa 2024 e rosso Alfa. tvi/gtr