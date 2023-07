ROMA (ITALPRESS) – E’ ufficiale: martedì 11 luglio l’Agenzia delle Entrate finalmente attiverà la piattaforma che consentirà agli agenti immobiliari regolarmente abilitati di consultare digitalmente le planimetrie catastali, consentendogli l’erogazione tempestiva di un servizio a favore e a tutela della collettività nell’importante fase di preventiva raccolta della documentazione, necessaria per trasferire le informazioni utili per una compravendita sicura e serena, dando finalmente seguito ad una legge dello Stato (L. 233/21) entrata in vigore il 01 gennaio 2022, che ha recepito l’emendamento proposto da Fiaip durante l’iter di conversione del DL PNRR.

“L’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto attivare il servizio entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge ovvero entro il 02 marzo 2022, ma ad oggi, non era ancora stato attivato – si legge in una nota della Fiaip -. Da qui l’intensa interlocuzione tra Fiaip e il Mef, tramite una serie di contatti e incontri tra il Presidente Nazionale Gian Battista Baccarini e il Sottosegretario con delega ai rapporti con l’Agenzia delle Entrate On Sandra Savino, che ha portato all’attivazione anticipata di tale utile servizio inizialmente annunciata dall’AdE per fine 2023″.

“Abbiamo dato concreta attuazione alla norma proposta da Fiaip, – commenta il Sottosegretario di Stato al MEF Sandra Savino – sin dal primo incontro con il Presidente Baccarini, come assicurato, ci siamo attivati con la Direzione Nazionale dell’Agenzia delle Entrate affinché si desse applicazione alla legge attivando questo importante servizio digitale che facilita l’operato professionale degli agenti immobiliari a tutela e nell’interesse della collettività. È stata decisiva la costante e proficua collaborazione con Fiaip – conclude il Sottosegretario -, una collaborazione che sta proseguendo in merito all’emendamento relativo alla sostituzione in atto notarile dell’ammontare della provvigione con il numero della fattura, finalizzato alla salvaguardia dell’autonomia contrattuale e della privacy dei cittadini nel rapporto con l’intermediario professionale”.

“Questo è un esempio di buona politica – dichiara Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale Fiaip -, l’attenzione e la concreta disponibilità ad attivarsi del Sottosegretario Savino si è palesata sin dagli inizi e, proprio l’intensa interlocuzione tra i nostri uffici ha finalmente determinato l’attivazione di un servizio utile per la categoria che rafforzerà la trasparenza e la tempestività circa le informazioni da comunicare al cittadino nel delicato momento dell’acquisto della casa. Queste sono state le ragioni – conclude Baccarini – per le quali il legislatore ha recepito nella L. 233/21 la proposta emendativa presentata dalla nostra Federazione, come documentato dagli atti parlamentari e dalle dichiarazioni pubbliche rese in aula alla Camera”.

