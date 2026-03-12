Home Video News esteri Cybersecurity, digitale e IA opportunità d’investimento per italiani in Estonia
ROMA (ITALPRESS) - L’ambasciatore estone a Roma, Lauri Bambus, spiega in un’intervista all’agenzia Italpress quali sono le opportunità d’investimento nel suo Paese per gli imprenditori italiani. Dalla cybersicurezza all’IA, tutte le nuove tecnologie hanno trovato grandi finestre di sviluppo nel Paese affacciato sul Baltico, anche grazie al programma e-Residency che offre la possibilità di diventare parte del mondo digitale estone. lcr/azn