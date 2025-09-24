Cyberattacchi agli aeroporti europei, arrestato un uomo in Inghilterra

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – La polizia britannica ha arrestato nel West Sussex un uomo a seguito delle indagini sui cyberattacchi condotti nel fine settimana contro alcuni scali europei, compreso quello di Heathrow. Secondo quanto reso noto dalla National Crime Agency (Nca), l’uomo, un quarantenne le cui generalità non sono state ancora divulgate, è accusato di essere coinvolto nelle operazioni contro la rete informatica degli aeroporti colpiti. “Le indagini sono in una fase iniziale e dunque sono ancora in corso”, ha precisato il comandante del reparto anticrimine dell’Nca, secondo quanto riferisce la Bbc.

-Foto IPA Agency-

