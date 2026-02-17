Curling, Usa sconfitti 8-5: l’Italia è in piena corsa per le semifinali maschili

CORTINA (ITALPRESS) – L’Italia del curling ottiene una pesante vittoria contro gli Stati Uniti nel settimo match del round robin ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Amos Mosaner, Joel Retornaz, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman battono 8-5 gli americani e salgono a quota 4 vittorie e 3 sconfitte mantenendo vive le speranze di qualificazione in semifinale.

Gli azzurri torneranno in campo domani (ore 14.05) contro il Canada, prima dell’ultimo match contro la Svizzera, già matematicamente in semifinale, di giovedì (09.05).

