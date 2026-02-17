Curling, l’Italia batte il Giappone ma non basta: la Nazionale femminile è eliminata

CORTINA (ITALPRESS) – L’Italia del curling femminile centra la seconda vittoria ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ma non basta. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Antonia Mathis e Giulia Zardini Lacedelli battono 8-6 il Giappone nel settimo match del round robin.

L’Italia sale a quota 2 vittorie e 5 sconfitte e scavalca proprio le nipponiche, ferme all’ultimo posto in classifica (1-6). La classifica, però, condanna l’Italia, ormai aritmeticamente fuori dalle semifinali e dalla corsa per le medaglie.

Le azzurre torneranno sul ghiaccio del Cortina Curling Olympic Stadium domani alle 19.05 contro il Canada, prima dell’ultima partita di giovedì con la Gran Bretagna (14.05).

