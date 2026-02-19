Curling, gli azzurri dicono addio alle semifinali: vince la Svizzera 9-5

CORTINA (ITALPRESS) – “Lo sport riserva anche questo. Bisogna saper accettare le sconfitte e ripartire. Non abbiamo avuto una grande costanza di rendimento: abbiamo avuto picchi di alto livello, ma anche momenti più difficili”. Il rammarico di Amos Mosaner dopo l’eliminazione dell’Italia del curling maschile al round robin ai Gioch Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Il bronzo in carica nel misto, con Joel Retornaz, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman non riescono nell’impresa di centrare le semifinali. Decisiva la sconfitta per 9-5 contro l’imbattibile Svizzera, che chiude la fase preliminare con 9 vittorie in altrettante uscite e spegne i sogni di medaglia dei ragazzi seguiti da Marco Mariani, che terminano al sesto posto con 4 vittorie e 5 sconfitte. Nel match con gli elvetici nulla da recriminare per gli azzurri, che lasciano Cortina con l’amaro in bocca per qualche occasione non sfruttata negli incontri precedenti: “Sicuramente nella partita con la Germania avevamo la vittoria in mano – ammette Mosaner in zona mista – e anche con il Canada avevamo avuto diverse occasioni. Abbiamo lasciato un qualcosa di significativo e siamo riusciti a far conoscere il nostro sport alle persone. Sappiamo che è importante avere qualche palazzetto nuovo per crescere ancora di più”.

Il curling conferma il suo ottimo momento con il bronzo di Constantini/Mosaner: “Con Stefania siamo riusciti a fare bronzo ed è stata la conferma che il curling italiano è ad alti livelli. Avevamo le qualità per fare bene anche nella maschile e mi dispiace un po’ per i ragazzi”, conclude il 30enne di Trento.

Deluso anche lo skipper Joel Retornaz, consapevole di aver dato tutto fino all’ultima stone: “È chiaro che siamo rammaricati per non aver raggiunto un obiettivo che era alla portata alla vigilia. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non è andata nel nostro verso. La Svizzera è la più in forma del momento, sono squadre che durante la stagione battiamo, ma oggi non hanno sbagliato praticamente nulla. C’è stata tanta partecipazione esterna, abbiamo sentito la vicinanza del pubblico e tutta la nazione ha iniziato ad apprezzare di più questo sport”.

