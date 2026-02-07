Curling, seconda sconfitta per Constantini e Mosaner nel doppio misto

CORTINA (ITALPRESS) – Si complica il cammino della coppia Amos Mosaner-Stefania Constantini nel curling doppio misto al Cortina Curling Olympic Stadium: la Svezia vince 9-4 nel quinto match del girone, decisivo il 3-0 subito nel quinto end che ha permesso a Isabella e Rasmus Wranaa di vincere la sfida. Gli azzurri saranno obbligati a vincere nella sesta partita contro la Norvegia, in programma questa sera alle 19.05.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).