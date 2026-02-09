CORTINA (ITALPRESS) – L’Italia del curling si arrende agli Stati Uniti nella semifinale del torneo di doppio misto ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sotto gli occhi di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, e Giovanni Malagò, numero uno della fondazione Milano Cortina, e Federica Brignone, Stefania Constantini e Amos Mosaner vanno ko 9-8 contro Cory Thiesse e Korey Dropkin e mancano la difesa dell’oro conquistato a Pechino 2022. Gli azzurri non confermano la vittoria ottenuta in mattinata sempre sugli Usa, nell’ultima partita del round robin, e si giocheranno la medaglia di bronzo nella finale di domani, martedì 10 febbraio, alle 14.05, contro la Gran Bretagna di Jennifer Dodds e Bruce Mouat. Il duo a stelle e strisce contenderà invece il titolo olimpico alla Svezia.

“C’è un po’ di rammarico. Alla fine sembrava essere girata a favore nostro. Non siamo stati abbastanza furbi in alcune occasioni dove potevamo difenderci un po’ meglio, come nell’end che abbiamo perso 3-0”. Queste le parole, in zona mista, di Amos Mosaner. “Sono un po’ emozionale, eravamo a un passo dalla finale olimpica e ci sono rimasto un po’ male. Fa anche parte dello sport. Dobbiamo metabolizzare la sconfitta e fra qualche ora metteremo tutte le nostre forze sulla finale per il bronzo. Il tifo è stato straordinario, che fossimo in vantaggio e svantaggio”, aggiunge Mosaner, tornato sul rapporto con Federica Brignone, oggi presente sugli spalti: “Fa sempre piacere vedere dei compagni fra gli spettatori. Abbiamo un bel rapporto ed è una persona molto solare”.

“Sono sicuramente amareggiata, ma sarà importante resettare per portare a casa la medaglia. Gli Usa sono stati bravi a sfruttare le chanche che gli abbiamo concesso, mentre noi non abbiamo sfruttato quelle concesse da loro”. Queste le parole, in zona mista, di Stefania Constantini. “A noi è mancato un po’ di controllo del ghiaccio rispetto a stamattina, loro hanno sbagliato un po’ meno di noi. Abbiamo cercato di darci forza e di tenere la grinta alta fino alla fine. Li abbiamo comunque portati a fare il tiro della vittoria”, prosegue nell’analisi della partita Constantini. “È sicuramente doloroso sportivamente parlando. Il mio sogno è sempre stato partecipare a un’Olimpiade e ho imparato quanto è bello giocare con il tifo, che ci ha dato tanta energia in più. Spero che domani riusciremo a dare una gioia al pubblico”, aggiunge l’azzurra, che non si sbilancia sul suo futuro in coppia con Mosaner: “Siamo molto concentrati sulla fine del quadriennio. Finite tutte le competizioni prenderemo una decisione per il futuro”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).