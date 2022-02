PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Il doppio misto del curling italiano approda in finale al torneo olimpico regalando una medaglia sicura all’Italia. Sulla pista del National Aquatics Center, Amos Mosaner (Aeronautica Militare) e Stefania Constantini (Fiamme Oro) hanno battuto in semifinale la Svezia 8-1. E’ la prima storica medaglia del curling per l’Italia ai Giochi olimpici. La finale è in programma domani.

