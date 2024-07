ROMA (ITALPRESS) – Un passo in più per coronare il grande sogno. Luca Curatoli ha rifinito la preparazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 insieme ai compagni di squadra della nazionale di sciabola a Champoluc, in Val d’Aosta, e ora è pronto per l’appuntamento più importante della stagione. “Stiamo tutti molto bene, il periodo in montagna mi ha aiutato, mi piace molto, mi ricorda i viaggi che da bambino facevo con i miei genitori – ha raccontato all’Italpress il napoletano classe ’94 – Siamo in forma, c’è il clima ideale e siamo felici dell’accoglienza che abbiamo ricevuto”. L’azzurro ha conquistato la medaglia d’argento nella prova di gruppo anche alla sua prima Olimpiade, Tokyo 2020 (disputata nel 2021), e sempre secondo è arrivato nella gara individuale dell’Europeo di Basilea nel mese scorso.

Ora l’obiettivo è salire un gradino più in alto nell’evento che vale una carriera: “Abbiamo lavorato tantissimo dal punto di vista fisico. Parigi rappresenta un grande traguardo, vogliamo presentarci in Francia nella forma migliore possibile. Mi aspetto gare spettacolari, sia nel torneo individuale che in quello a squadre. Pensiamo a questi Giochi da tantissimo tempo, sarà determinante arrivare pronti fisicamente e mentalmente. I dettagli faranno la differenza, lo sappiamo. Non resta che spingere forte in allenamento per portare avanti il sogno”. Determinato, sorridente e consapevole: Luca Curatoli avanza verso i cinque cerchi.

– foto Italpress –

