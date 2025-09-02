“Cuori Olimpici” celebra la montagna con la tappa di Lecco

LECCO (ITALPRESS) - "Lecco – Ama la Montagna" è la nuova tappa del progetto "Cuori Olimpici" promosso da Regione Lombardia per accompagnare cittadini e territori verso le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L’evento si è svolto ai Piani d’Erna e ha proposto una giornata di esperienze all’aria aperta, laboratori per famiglie, musica live e attività per tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare le montagne lombarde come destinazione turistica e culturale. f28/xm4/azn