SONDRIO (ITALPRESS) – Cuori Olimpici fa tappa a Sondrio con l’appuntamento de “Il cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026”, promosso da Regione Lombardia per accompagnare cittadini e territori verso le imminenti Olimpiadi Invernali.

Il momento istituzionale, con la staffetta simbolica del cuore di marmo, si è tenuto domenica pomeriggio in piazza Garibaldi, con la partecipazione delle autorità locali, degli organizzatori e il campione di bike trial Vittorio Brumotti. In mattinata la Passerella sulle Cassandre è stato teatro del passaggio degli atleti e delle famiglie, accompagnato da un pianista, in uno dei momenti più suggestivi dell’evento.

La tappa di Sondrio del progetto “Cuori Olimpici”, promosso da Regione Lombardia in vista dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, ha celebrato il legame tra sport, territorio ed eccellenze valtellinesi. Alla presenza dei rappresentanti di Regione Lombardia, come l’Assessore regionale Massimo Sertori, l’evento ha valorizzato Sondrio come cuore simbolico delle Alpi lombarde, mettendo in rete istituzioni, atleti e comunità locali in un’unica narrazione di promozione territoriale e identità olimpica.

L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario autunnale di appuntamenti presentato a Palazzo Pretorio, alla presenza del sindaco di Sondrio Marco Scaramellini e del vicesindaco e assessore alle Attività produttive e agli Eventi Francesca Canovi.

“Questi dieci giorni a Sondrio sono stati meravigliosi – ha dichiarato il sindaco a Italpress, a margine delle premiazioni dei vincitori della maratona – la Wine Trail è una gara ormai internazionale che cresce. Quest’anno abbiamo avuto 3700 partecipanti da 43 Paesi diversi: è veramente una festa per il nostro territorio, per la città di Sondrio, capoluogo della provincia, e anche un momento per far conoscere il nostro patrimonio di terrazzamenti e paesaggistico. Quest’anno abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità, abbiamo avuto anche la gara per le famiglie con quasi mille concorrenti. E’ stata una passeggiata per far conoscere il nostro territorio. Ci avviciniamo alle Olimpiadi e questi sono momenti dove promuoviamo lo sport, la vita sana all’aria aperta e il turismo nelle nostre valli”.

Presente anche il vicesindaco Francesca Canovi che, in merito a questi eventi, ha detto: “Sono un’importante leva di marketing, utili ad attirare la gente e a promuovere la città. Come Amministrazione comunale, attraverso la collaborazione con operatori e associazioni e con il sostegno di Acinque, grazie al lavoro dell’Ufficio eventi e di Sviluppo Creativo, per questo autunno abbiamo ulteriormente potenziato l’offerta con ospiti d’eccezione quali Cristina D’Avena per la Family Wine Trail, e Vittorio Brumotti, testimonial di Regione Lombardia. Gli eventi della giornata sono stati riconosciuti da Regione Lombardia quali “Cuori Olimpici”, tra i dodici più significativi che richiamano Milano Cortina 2026″.

La Valtellina Wine Trail, organizzata dal presidente Simone Bertini, si è distinta per un’intera settimana di eventi tra trekking, laboratori, cene gourmet e la tradizionale gara del sabato, mentre il weekend di apertura è stato dedicato a “Formaggi in piazza”, la mostra mercato delle produzioni a latte crudo, con iniziative sulla sostenibilità, laboratori per bambini e trekking urbani “Ti racconto Sondrio”.

Questa tappa di Cuori Olimpici è stata realizzata con il supporto di Sopra Steria, BIP, Toptaglio, BV Tech.

