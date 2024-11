Cultura, salgono a 12 i beni FAI accessibili

BERGAMO (ITALPRESS) - Il FAI–Fondo per l’Ambiente Italiano ETS rinnova il suo impegno a favore di una maggiore inclusività e accessibilità culturale, estendendo a sempre più luoghi speciali il progetto “Bene FAI per tutti” dedicato a persone con disabilità intellettiva e avviato nel 2016 per permettere a tutti i visitatori di vivere pienamente e senza difficoltà i Beni della Fondazione. Nel 2024 si aggiunge Palazzo Moroni, nel cuore della Città Alta di Bergamo, portando a dodici il numero di Beni FAI interessati dal progetto. xh7/mgg/gtr