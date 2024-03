Cultura, Rebaglio (Fondazione Cariplo) “Puntare sulla qualità”

MILANO (ITALPRESS) - "L'idea è quella di ritornare a puntare in campo culturale sulla qualità, sul valore della cultura, di portarla in tutte le aree del nostro territorio di intervento dove la fruizione è più bassa". Lo ha detto Andrea Rebaglio, vicedirettore area arte e cultura di Fondazione Cariplo, a proposito dei nuovi bandi per la cultura.