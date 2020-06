Cultura, in Lombardia 30% piccoli istituti a rischio chiusura

"Mi interessa salvare i musei privati e il singolo museo nel borgo di periferia", perché "è quello che rischia di chiudere" ben più dei 'big' come La Scala e il Piccolo Teatro di Milano "che hanno tutele infinite". L'assessore alla Cultura e all'Autonomia della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, in una intervista all'Italpress delinea la sua strategia per il rilancio del settore culturale lombardo, fortemente colpito dalla crisi indotta dal covid. abr/mrv/red