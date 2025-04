Cucinotta”Progetti Fondazione Agrigento2025 a contatto col territorio”

AGRIGENTO (ITALPRESS) - "Ci sono i progetti della Fondazione che fanno parte del dossier che poi ha dato luogo alla nomina di Capitale della cultura per Agrigento. La Fondazione si occupa di questi progetti, alcuni sono partiti, uno in particolare a gennaio, qualche altro è andato più sottotono, ma ora il grosso dei progetti si svilupperà da aprile fino a fine anno". Lo ha detto Maria Teresa Cucinotta, presidente della Fondazione Agrigento 2025, nel corso di un evento nel quale sono stati presentati i progetti nell'ambito di Agrigento Capitale della Cultura: "Sono progetti molto particolari, non è vero che sono progetti calati dall'alto, ma invece cercano il contatto col territorio e questo secondo me è molto importante, perché finalmente si capirà questo senso dell'"Agrigento capitale della cultura" e questo volere anche essere sul territorio. Si darà una visione del fare. Vogliamo veramente lanciare finalmente questa Capitale della cultura da un punto di vista artistico, culturale", ha concluso.