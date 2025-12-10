Cucina italiana proclamata patrimonio dell’umanità dall’Unesco

ROMA (ITALPRESS) - La cucina italiana è stata ufficialmente inserita nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. Il Comitato intergovernativo, riunito a Nuova Delhi, ha approvato l’iscrizione della candidatura della “Cucina italiana tra sostenibilità e diversità bio-culturale”, confermando il parere favorevole espresso in via preliminare lo scorso novembre. La decisione rappresenta un momento storico per i riconoscimenti Unesco nel settore gastronomico: per la prima volta, infatti, viene celebrata una tradizione culinaria nella sua interezza, superando l’approccio precedente focalizzato su singole tecniche o pratiche. A celebrare questo traguardo la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. sat/azn