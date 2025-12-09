Cucina italiana, Pecoraro Scanio “Riconoscimento Unesco sarà un vero record”

Alfonso Pecoraro Scanio e Jimmy Ghione, tra i promotori della petizione e della campagna a sostegno della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco, su cui domani ci sarà il verdetto mondiale a Nuova Delhi, rilanciano l'importanza della sostenibilità di tante ricette e dell'albo dei PAT. "Il riconoscimento Unesco sarà un vero record: la prima cucina riconosciuta in quanto tale e per le caratteristiche di tante ricette di recupero e vegetali quindi meno impattanti sull'ambiente", dichiara Pecoraro Scanio. ads/mca1