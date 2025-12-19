ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo una fase storica segnata da una instabilità che non ha precedenti. Ad oggi ci sono 59 conflitti attivi nel mondo, 78 Stati coinvolti in guerre al di fuori dei propri confini, 17 Paesi che hanno subito nel 2024 più di 1000 morti. Un mondo che non ha mai visto una situazione di questo tipo dopo la Seconda guerra mondiale”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo nella sede del Covi, prima degli auguri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai contingenti militari italiani impegnati nelle operazioni internazionali.

“La rapidità con cui il mondo si evolve fa sì che siamo chiamati a costruire uno strumento militare capace di operare efficacemente in un contesto che cambia ogni settimana, con delle condizioni che cambiano troppo velocemente. La nostra sfida non è difenderci, ma prevenire le crisi perché una volta che sono scoppiate, come dimostrano quelle in corso, è sempre più difficile fermarle e una volta che si sono fermate è sempre più difficile intervenire per sanare le ferite. Dobbiamo attrezzare la nostra difesa italiana per vivere in questo scenario, ogni mese e ogni settimana cambia il quadro di riferimento”. Le Forze armate devono “evolversi, inseguire il cambiamento e purtroppo lo dobbiamo fare con i tempi della burocrazia e della democrazia che noi difenderemo fino alla morte – assicura – ma che in situazioni come queste ci rendono più lenti rispetto alle autocrazie”.

