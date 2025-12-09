Crosetto vede Umerov, ribadito il sostegno italiano all’Ucraina per la pace

ROMA (ITALPRESS) – “Importante incontro e scambio di vedute con Rustem Umerov, segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale dell’Ucraina e uomo importante per le trattative in corso per la pace. É stata un’importante occasione per assicurare il nostro sostegno convinto anche in questa fase di trattativa. Un sostegno coerente e responsabile che l’Italia non farà mancare all’Ucraina e al suo popolo. La difesa della libertà e del diritto internazionale è una responsabilità condivisa con l’Europa, con l’Alleanza Atlantica e con ogni nazione che abbia cari i destini dei popoli. Nel colloquio abbiamo ribadito la comune determinazione a percorrere ogni via diplomatica per costruire una pace giusta, duratura, rispettosa dei diritti dei cittadini ucraini e della sicurezza del continente. L’Italia continuerà a fare la sua parte, con serietà e lealtà”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).