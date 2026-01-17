Crosetto “Provare a ragionare, ostinarsi a unire e non dividere”

ROMA (ITALPRESS) – “Provare a ragionare, ostinarsi ad unire e non a dividere, buttare acqua sul fuoco appena si manifesta una scintilla, potrebbe sembrare un’impresa disperata quando si è circondati da persone o nazioni (alleate da 76 anni) che si comportano più da tifosi di squadre avversarie che da alleati uniti da comuni valori, ma è doveroso farlo: si chiama responsabilità”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).