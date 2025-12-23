Crosetto “Minacce ibride e convenzionali non si sostituiscono, si sovrappongono”

NOVO SELO (BULGARIA) (ITALPRESS) - Viviamo in un mondo in cui le minacce convenzionali e ibride "non si sostituiscono, ma si sovrappongono". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa presso la base di Novo Selo, in Bulgaria. L'Italia guida il Battlegroup della Nato presente a Novo Selo, dove le esercitazioni si concentrano in particolare sulle minacce convenzionali. "Abbiamo visto che quella in Ucraina è una guerra convenzionale, addirittura in trincea, sembra la Prima guerra mondiale. Poi abbiamo visto in Israele, con scudi stellari, satelliti che intercettano missili, e a questo si aggiunge la guerra ibrida", ha osservato Crosetto. "Mi auguro che le tensioni che sono in corso si abbassino, e questo abbasserebbe anche la guerra ibrida", ha detto il ministro. lcr/sat/mca2