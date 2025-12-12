Crosetto “L’Italia tenta di creare le condizioni affinché le guerre finiscano”

ROMA (ITALPRESS) - “Il tentativo dell’Italia è di creare le condizioni perché le guerre finiscano, le tregue si trasformino in pace e questa si trasformi in rinascita economica. Stiamo parlando di tempi lunghissimi. I disastri fatti in alcune parti del mondo avranno bisogno di decenni. È un buon motivo per partire il prima possibile”. Lo ha dichiarato il ministro della difesa Guido Crosetto, a margine dell’intervista con Marco Travaglio ad Atreju. xl5/mgg/mca2