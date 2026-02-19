Crosetto “L’Arma rappresenta una delle colonne portanti del Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Arma rappresenta una delle colonne portanti del Paese. Sono percepiti da ogni cittadino italiano come presidio di legalità e di sicurezza“. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-2026 presso la Scuola Ufficiali Carabinieri.

“Voi vivete tempi che nessuno riesce ad anticipare, un’epoca in cui la tecnologia è pronta a sconvolgere il mondo in mesi. Questo rende più difficile essere uomini quando tutto intorno è sempre più veloce, più sarà tecnologico il mondo e più ci sarà la necessità di mantenere fermi alcuni valori. Quando sbaglia un carabiniere, un poliziotto o un militare, sbaglia lo Stato. Ma quando viene ferito o picchiato un Carabiniere viene picchiato lo Stato. Molto spesso lo dimentichiamo – aggiunge -, ma dobbiamo ricordarcelo, siamo tutti noi lo Stato ma qualcuno lo è di più perché lo fa tutti i giorni”.

