Crosetto “La Difesa al servizio di Milano-Cortina accompagnando la fiamma olimpica”

ROMA (ITALPRESS) – “È stato un viaggio che ha attraversato l’Italia, fatto di paesaggi mozzafiato, incontri e simboli. Lungo questo cammino, anche la Difesa ha accompagnato la fiamma olimpica di Milano-Cortina, al servizio di un appuntamento che unisce il Paese. La Difesa è anche questo: accompagnare e sostenere il Paese ogni giorno, spesso dietro le quinte. In questa importante occasione, con gli atleti militari, con il contributo alla sicurezza dei Giochi e con il supporto all’organizzazione, mettendo a disposizione competenze e professionalità per un evento che proietterà l’Italia al centro della scena internazionale”. Così sui social il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).