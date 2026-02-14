Crosetto incontra l’omologo sloveno Sajovic “Ribadita la comune volontà di rafforzare la collaborazione”

ROMA (LA4NEWS/ITALPRESS) – “Oggi ho incontrato il mio omologo della Slovenia, Borut Sajovic, che mi ha ringraziato per l’importante contributo che l’Italia fornisce per la difesa dello spazio aereo sloveno attraverso le attività di Air Policing Aeronautica Militare. Al centro del colloquio la cooperazione in materia di sicurezza e difesa, con particolare attenzione al Fianco Est e al contrasto delle minacce ibride, alla manipolazione delle informazioni, alle ingerenze di attori stranieri e al dominio cyber. Ribadita comune volontà di rafforzare collaborazione per affrontare insieme sfide attuali e future”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della Conferenza di Monaco di Baviera sulla sicurezza.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).