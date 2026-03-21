Crosetto incontra il Commissario europeo per Difesa e Spazio

ROMA (ITALPRESS) – “Costruttivo incontro con il Commissario europeo per Difesa e Spazio Andrius Kubilius. Cordiale confronto che si inserisce nel percorso europeo volto a rafforzare concretamente le capacità di difesa e a sviluppare il settore spaziale. Oggi più che mai è necessario sostenere l’industria, accelerare i processi decisionali e superare le frammentazioni che rallentano l’efficacia delle nostre azioni. Una difesa europea più integrata e capace non è più solo una prospettiva: è una necessità del presente”. Così su X il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

– Foto Profilo X Ministero della Difesa –

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