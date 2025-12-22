Crosetto in visita ufficiale in Libano incontra i militari italiani

ROMA (ITALPRESS) – “E’ un onore portare il ringraziamento mio personale e del Governo, nonché l’ideale abbraccio di tutti gli italiani, ai nostri militari che trascorreranno questi giorni di festa lontano dai loro cari, al servizio del Paese”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, in visita ufficiale in Libano per incontrare i militari italiani ed effettuare una serie di incontri istituzionali.
-Foto account X Ministero della Difesa-
(ITALPRESS).
