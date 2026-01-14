Crosetto “In Iran in corso il massacro di una generazione che vuole solo vivere libera”

ROMA (ITALPRESS) – “In Iran è in corso il massacro di una generazione che non vuole potere, non vuole governare, non vuole occupare ma solo vivere libera. Purtroppo solo chi non ce l’ha ne comprende il valore. Quanto mi piacerebbe offrire la libertà ad alcuni di quei giovani mandando al posto loro in Iran gli pseudo intellettuali italiani che difendono ciò che sta accadendo”. Così sui social il ministro della Difesa, Guido Crosetto.
