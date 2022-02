Crosetto “Il riformismo di oggi difende un blocco di potere”

"Per essere conservatori di valori oggi bisogna essere rivoluzionari. In questo momento conservare l’Italia significa avere il coraggio e la forza di stravolgere un sistema che è pieno di blocchi". Lo dice Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d’Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. cga/sat/mrv/red