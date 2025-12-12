Crosetto “Il mio compito è quello di evitare la guerra”

ROMA (ITALPRESS) – “Il mio compito è quello di evitare la guerra, la morte, lo scontro. Il nostro compito è quello di difenderci se qualcuno impazzisce e ci porta alla guerra, ma dobbiamo fare di tutto per evitare che i conflitti in atto portino alla guerra”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo ad Atreju.

“Il tema è vedere come si comportano tutti gli attori in campo. In Europa e negli Stati Uniti non hanno capito quale sia il punto di arrivo della Russia. Noi siamo obbligati a vedere quello che succede e se guardo la Russia vedo un milione e mezzo di militari, due milioni di riserve, una leva che sta aumentando, un’economia convertita in guerra”, ha aggiunto.

“C’è un clima dove non si parla, non si dialoga e si ha paura di ciò che si vede. Il contesto è difficile, drammatico, nel quale mantenere la barra dritta e tenere aperto il dialogo è ogni giorno più difficile – ha aggiunto il ministro – La pace non si ottiene dicendo solo ‘mi arrendo’, quella è una resa”. Crosetto ha spiegato che “dobbiamo costruire un sistema di difesa che non faccia passare la possibilità di attaccare, che è l’idea svizzera. La costruzione della difesa è un pezzo della costruzione della pace, insieme alla deterrenza”.

