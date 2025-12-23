Crosetto “Il decreto Ucraina è chiuso da settimane, non c’è disaccordo”

Crosetto “Il decreto Ucraina è chiuso da settimane, non c’è disaccordo”

NOVO SELO (BULGARIA) (ITALPRESS) - "Il decreto è chiuso da settimane, non c'è mai stato disaccordo". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha risposto alle domande dei giornalisti sul decreto Ucraina in un punto stampa presso la base di Novo Selo, in Bulgaria. "Il 29 vedrete il contenuto", ha detto ancora Crosetto, aggiungendo: "Come dice il Vangelo, dai frutti li riconoscerete". lcr/sat/mca2