Crosetto “Cambiato il contesto internazionale, dobbiamo avere la capacità di adattarci”

ROMA (ITALPRESS) – “Non basta prevenire i rischi o prevedere gli scenari: bisogna anticipare gli eventi. Viviamo tempi particolarmente complessi. È cambiata la prospettiva, è cambiato il contesto internazionale, e dobbiamo avere la capacità di adattarci e affrontarlo con lucidità e responsabilità. Ciò che accade nel mondo ci impone un’accelerazione per essere pronti quando serve. Il sottosuolo è divenuto uno spazio di manovra decisivo, che ospita infrastrutture vitali come reti idriche, energetiche e di telecomunicazioni. In questo quadro, l’Esercito dimostra capacità di guardare avanti, e l’esercitazione di oggi ne è una chiara evidenza”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita a Fornovo di Taro (PR) per l’esercitazione “Cerbero 2026”. “Abbiamo bisogno di mantenere nicchie di eccellenza e nel contempo elevare progressivamente il livello complessivo di preparazione – prosegue -. Questo non significa stravolgere ma evolvere con consapevolezza. Come Ministro ho due obiettivi chiari. Il primo è garantire che questo Paese abbia una Difesa solida, credibile e pronta. Il secondo è assicurare che chi serve lo Stato abbia il rispetto, l’onore e il riconoscimento che merita. Perché chi indossa un’uniforme ha fatto una scelta profonda: mettere la propria vita al servizio degli altri e della sicurezza del Paese”.

– foto X Ministero della Difesa –

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