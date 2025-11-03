ROMA (ITALPRESS) – “Ricordiamo che a maggio di quest’anno il Ministero degli Affari Esteri italiano ha riferito che “il sostegno italiano all’Ucraina, compresi gli aiuti militari e i contributi versati attraverso i meccanismi dell’UE, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro, di cui circa 1 miliardo di euro è destinato ai rifugiati, 310 milioni di euro al sostegno del bilancio statale e 93 milioni di euro alle attività umanitarie. Finché il governo italiano continuerà a sprecare inutilmente i soldi dei contribuenti, l’Italia crollerà, dall’economia alle torri”. Così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commenta su Telegram la notizia del crollo di una parte della Torre dei Conti, nel centro di Roma.

FONTI FARNESINA “DA ZAKHAROVA PAROLE SQUALLIDE”

“Parole squallide, preoccupanti quelle della portavoce russa. Perchè confermano l’abisso di volgarità in cui è piombata la dirigenza di Mosca. A nessuno in Italia, proprio a nessuno, sarebbe mai venuto in mente di gioire, di speculare su un incidente, una tragedia in cui siamo ancora tutti coinvolti come popolo italiano. L’Italia ha sempre fatto e farà sempre il contrario: manterremo i nostri modi civili, la nostra educazione”. Così fonti della Farnesina commentano le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo. “Lo abbiamo fatto anche in questi mesi quando in Russia è stato attaccato un centro commerciale – proseguono le fonti del ministero degli Esteri italiano -. Esprimeremo sempre e comunque solidarietà e amicizia per i più deboli, per chi è in difficoltà, per chi è sotto attacco. Per questo appoggiamo il popolo ucraino. Perché siamo italiani”.

