ROMA (ITALPRESS) “La rabbia deve diventare lucidità e anche per evitare l’ipocrisia di discorsi che poi ovviamente finiscono per essere retorici. Bisogna trarre le conseguenze. Uno dei problemi più grossi sono i controlli delle condizioni di lavoro. La sicurezza costa, però costa molto di più la vita che ha sempre un valore che non può essere mai calcolato”. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, intervenendo alla trasmissione “In mezz’ora” su Rai 3.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma