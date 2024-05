BIELLA (ITALPRESS) – Nel tardo pomeriggio di ieri i Vigili del fuoco di Biella sono intervenuti ad Oropa perchè una bicicletta gigante realizzata per il passaggio del Giro d’Italia, è implosa. I Vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza della zona del cosiddetto Prato delle oche. Sul posto anche 118, che ha provveduto a visitare le due persone coinvolte, poi risultate in codice verde, e le forze dell’ordine per le indagini del caso. Al momento del crollo erano presenti il sindaco di Biella, Claudio Corradino, il vicesindaco, Giacomo Moscarola e il presidente della commissione sport Corrado Neggia, che ha passato la notte in ospedale.

foto: ufficio stampa Vigili del Fuoco

(ITALPRESS).