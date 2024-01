Crolla un solaio in provincia di Campobasso, salvato uomo intrappolato

Crolla un solaio in provincia di Campobasso, salvato uomo intrappolato

CAMPOBASSO (ITALPRESS) - Un solaio è crollato in una palazzina a Castelmauro, in provincia di Campobasso. Un uomo è rimasto bloccato tra le macerie. I Vigili del Fuoco, una volta raggiunto con tecniche SAF il ferito, lo hanno liberato e poi affidato al personale sanitario. I Vvf hanno poi concluso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. pc/gsl