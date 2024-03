MILANO (ITALPRESS) – Bosch Home Comfort Group ha registrato un fatturato di 5 miliardi di euro nell’esercizio 2023, con una crescita nominale dell’11% rispetto all’anno precedente e una crescita al netto degli effetti valutari di circa il 14%. Il risultato è stato trainato dalle pompe di calore, ibride e non: in Germania, le vendite di pompe di calore sono aumentate dell’84%, quelle di pompe di calore ibride del 46%. Quindi, la crescita in entrambi i segmenti ha superato notevolmente quella di mercato, rispettivamente del 51% e del 12%. Bosch Home Comfort Group ha anche ampliato la propria offerta, introducendo efficienti caldaie a condensazione a parete che possono essere successivamente integrate da una pompa di calore, formando così un sistema ibrido. “Questi dati sottolineano la posizione leader di Bosch Home Comfort Group nelle soluzioni di riscaldamento sostenibili e la crescente importanza della tecnologia delle pompe di calore per l’intero mercato europeo”, ha affermato Jan Brockmann, CEO di Bosch Home Comfort Group. “Lo scorso anno, abbiamo già operato in un contesto di volatilità di mercato. Anche i tassi di interesse elevati e la percentuale ridotta di nuove costruzioni stanno influenzando il mercato del riscaldamento”, ha spiegato Brockmann.

Foto: ufficio stampa Bosch

(ITALPRESS).