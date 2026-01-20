VENEZIA (ITALPRESS) – Connessi, consapevoli e responsabili: torna a febbraio “Crescere l@ Gener@zione Digitale”. Il servizio Progettazione Educativa del Comune di Venezia propone percorsi di riflessione sul rapporto tra bambini e ragazzi e tecnologie digitali. L’iniziativa, arrivata ormai alla nona edizione, è rivolta sia alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado che ai genitori per comprendere le opportunità e i rischi derivanti dall’uso dei dispositivi digitali. Da febbraio, e fino a giugno 2026, sarà aperto uno spazio di ascolto gratuito di consulenza psicoeducativa rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 17 anni, residenti nel Comune di Venezia. Inoltre, grazie alla collaborazione del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Polizia Postale per il Veneto, verrà offerta ai ragazzi e alle ragazze una vera educazione digitale che permetta loro di approcciarsi agli strumenti digitali con maggiore consapevolezza, soprattutto per quanto riguarda l’impatto che la tecnologia, e un suo uso distorto, può avere sulla vita reale, dalle problematiche relative alla privacy a quelle legate al cyberbullismo.

Parallelamente, in tutto il mese di febbraio 2026, sarà disponibile lo spazio “Genitori connessi”, colloqui gratuiti di consulenza educativa rivolti ai genitori di bambini e ragazzi da 0 a 17 anni residenti nel Comune di Venezia. Infine il 20 febbraio, dalle 13,30 alle 15,00 si terrà l’incontro “Crescere connessi”, dedicato a fornire suggerimenti pratici per genitori di bambini tra i 0 e i 6 anni. “Con questa accurata scelta di interventi che il Servizio Progettazione Educativa propone annualmente sia alle scuole che alle famiglie, il Comune prosegue nel segno della centralità riconosciuta alla riflessione e al confronto tra generazioni riguardo al tema dell’educazione in ambito digitale. Questa formazione, considerata l’importanza e l’influenza che questo ha assunto nella quotidianità, si sta dimostrando essere sempre più essenziale non solo per gli adolescenti, ma anche per la fascia 0-6 anni e per i loro genitori”, ha dichiarato l’assessore alle Politiche educative Maika Canton.

