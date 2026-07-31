Cresce l’export di auto cinesi, nel primo semestre +48%. Traina l’elettrico

ROMA (ITALPRESS) - Le esportazioni di auto cinesi accelerano. Nel primo semestre del 2026 sono cresciute del 48,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo un valore di 635,82 miliardi di yuan, quasi 94 miliardi di dollari. A trainare l’export è soprattutto la domanda globale di veicoli elettrici e ibridi, aumentata del 68,7% sul 2025. Tra gennaio e giugno, le auto prodotte in Cina sono state esportate in oltre 210 Paesi. A giugno, per il quinto mese consecutivo, la Cina si è confermata il principale fornitore di veicoli importati in Australia. Secondo i dati della Camera federale delle industrie automobilistiche, citati da CCTV, sono state vendute circa 46.600 auto di fabbricazione cinese, pari al 35,5% del mercato del nuovo. Nello stesso periodo, la quota dei veicoli elettrici in Australia è passata dall’8,4% di gennaio a oltre il 23% di giugno. A sostenere la domanda, secondo alcuni analisti, sarebbe anche l’aumento dei prezzi del petrolio legato alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il China Auto Forum di Shanghai recentemente è stata l'occasione per il fare il punto sulla crescita del settore e sulle prossime sfide. Al centro del confronto, sostenibilità, gestione delle emissioni di carbonio e strategie delle case automobilistiche. abr/gtr (Fonte video: CCTV+)