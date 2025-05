Cresce l’attesa per il Suzuki Bike Day #05, Monza accoglie i ciclisti

ROMA (ITALPRESS) – A meno di un mese dal Suzuki Bike Day #05, cresce la curiosità e l’interesse verso la nuova location lombarda e il nuovo percorso della “classica” firmata Suzuki. Il prossimo 14 giugno l’Autodromo Nazionale Monza, conosciuto dal grande pubblico come il “Tempio della velocità”, sarà la cornice d’eccezione della manifestazione Suzuki che in quel giorno sostituirà il familiare rombo dei motori con il fruscio delle ruote delle biciclette.

Inserito nel contesto verde del terzo parco cintato più grande d’Europa, “l’Autodromo è per Suzuki – sottolinea una nota – il luogo simbolo perfetto in cui celebrare l’unione tra la sua tradizione nel motorsport, l’amore per una vita attiva a contatto con la natura e il massimo rispetto per l’ambiente. Il Suzuki Bike Day n un evento cicloturistico non competitivo e non cronometrato che garantisce a tutti la possibilità di godersi la bellezza delle location e della compagnia con cui si pedala. Chiunque può partecipare con qualsiasi tipo di bicicletta – muscolare, a pedalata assistita o handbike – scegliendo liberamente l’andatura più adatta al proprio ritmo. Suzuki offre agli iscritti l’opportunità di pedalare in sicurezza sulle mitiche curve dell’Autodromo di Monza, insieme ad amici e familiari, fino alle ore 15″.

Per chi ama le sfide, invece, dopo le edizioni di Carpegna (PU) e Imola (BO) che hanno visto la partecipazione di quasi 8.000 ciclisti, il Suzuki Bike Day è pronto a percorrere altre strade che hanno scritto pagine memorabili della storia del ciclismo.

La Brianza è infatti il territorio in cui si svolge la “Coppa Agostoni”, una tra le più prestigiose corse in linea maschili del panorama ciclistico internazionale. Ed è proprio a questa competizione che l’organizzazione si è ispirata per definire il percorso del Suzuki Bike Day #5: circa 60 km di sali e scendi con la celebre salita del Lissolo e un dislivello complessivo di 650 metri, con partenza e arrivo sul leggendario tracciato di Monza.

Le iscrizioni online sono aperte e l’intero ricavato del Suzuki Bike Day #5 sarà devoluto a Dynamo Camp ETS, realtà che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa Dynamo« a bambini e ragazzi con gravi patologie e alle loro famiglie.

– Foto Ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS)