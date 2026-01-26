Cresce il turismo, i piccoli Comuni guidano la destagionalizzazione

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2025 si è registrato un rilevante aumento del turismo in tutta Italia. È quanto emerge dai dati della piattaforma “Alloggiati Web” del Ministero dell’Interno, che consente alle strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere di comunicare alle questure competenti le generalità delle persone alloggiate entro 24 ore dal loro arrivo. Gli arrivi nel Bel Paese sono cresciuti complessivamente del 7%, passando da 173 milioni nel 2024 a oltre 185 milioni nell’anno appena trascorso. La crescita del flusso ha interessato sia le strutture alberghiere, che hanno registrato circa tre milioni di arrivi in più, sia le strutture extra-alberghiere, che hanno segnato un incremento ancora più marcato. Nel quadro della crescita complessiva dell’industria turistica italiana, un contributo rilevante arriva dai piccoli Comuni, che lo scorso anno sono cresciuti del 7% nelle presenze, contribuendo a circa il 20% dei pernottamenti complessivi. In particolare, la crescita più intensa delle realtà minori si concentra nei mesi di spalla: ad esempio, aprile registra un aumento delle presenze superiore al 26%, segno che i piccoli Comuni dimostrano una maggiore capacità di intercettare domanda fuori stagione. sat/azn