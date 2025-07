Cresce il turismo congressuale

ROMA (ITALPRESS) - Il turismo congressuale in Italia è in costante crescita. La conferma arriva da una ricerca promossa da Federcongressi&eventi. Il contributo economico diretto del comparto è di 11 miliardi. Gli eventi realizzati nel 2024 registrano un aumento dell'8% rispetto al 2023. La maggior parte dei congressi si è svolta al Nord, mentre, per quanto riguarda le sedi, gli alberghi rimangono la tipologia più utilizzata. Le aziende si confermano come i principali promotori, seguite da associazioni ed enti pubblici. Aumentano gli eventi di respiro internazionale e quelli con partecipanti provenienti da fuori regione. Il Belpaese si conferma tra le mete più attrattive per il turismo congressuale a livello internazionale. Il crescente numero di eventi con partecipanti provenienti dall’estero testimonia l’interesse verso le destinazioni della penisola. Per affrontare i cambiamenti del mercato in maniera sempre più efficace la maggior parte degli investimenti compiuti nel 2024 dalle sedi di congressi è stata destinata alla formazione del personale. mgg/gtr