ROMA (ITALPRESS) – Prosegue senza sosta la corsa di Cesare Cremonini verso il suo grande ritorno negli stadi italiani nell’estate 2022 e per la prima volta all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il 2 luglio. Sold Out lo stadio di San Siro a Milano e oltre 50 mila biglietti venduti per la data di Imola. Reduce dallo straordinario successo della sua performance come super ospite a Sanremo, Cremonini si sta preparando per gli show estivi a quattro anni dal suo ultimo tour negli stadi. Un’esplosione di musica ed energia, quella regalata al pubblico sul palco del Teatro Ariston, che ha reso la performance uno spettacolo nello spettacolo.

(ITALPRESS).

