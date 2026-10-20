Cremonini riparte da “Amateur”, a Londra il debutto di una nuova identità musicale

LONDRA (ITALPRESS) – “Presento Amateur a Londra perché volevo che il disco rimanesse vicino al luogo dove è nato e che venisse raccontato in anteprima dove non sono conosciuto, per parlare di musica senza condizionamenti”. Così Cesare Cremonini, che oggi ha presentato a Londra il suo nuovo album “Amateur”, registrato fra Bologna e lo Studio 13 di Damon Albarn.

Nell’incontro con la stampa ha voluto evidenziare una rottura con la sua produzione musicale iniziata nel 1999 assieme ai Lunapop: “Per me Amateur è un disco d’esordio. Continuerò a cantare le molte canzoni del mio passato ma le vedo tutte come ‘errori bellissimi’ che mi hanno permesso di arrivare a questo punto. Sono emozionato per il concerto di stasera come lo ero la mia prima volta a San Siro”.

Amateur è caratterizzato da un’alternanza di stili, sfidando così il mercato musicale odierno: “Questo disco non tiene conto degli algoritmi, condizionanti nell’attuale produzione musicale, quindi potrebbe fallire. Ma bisogna essere contenti anche dei fallimenti se ci rendono liberi”.

In serata, Amateur è stato protagonista assoluto di un concerto all’O2 Sheperd’s Bush Empire, venue storica dove si sono esibiti fra gli altri i Rolling Stones, David Bowie, Prince e Adele. Lo hanno affiancato sul palco Salmo, Fabri Fibra e Malika Ayane, che sono presenti in alcune canzoni dell’album.

Amateur fa seguito a Alaska Baby del 2024, arrivato in cima alle classifiche assieme al singolo Ora che non ho più te. È stato realizzato con la collaborazione di artisti internazionali fra cui figura Donny McCaslin, sassofonista e compositore americano.

Il sassofono, che Cremonini sta studiando con passione, appare in copertina dell’albume e in sei brani: “Per me in questo momento il sax è fondamentale. Il tempo dedicato a studiarlo fa bene alla psiche”.

Il titolo dell’album, Amateur, richiama il desiderio dell’artista di reinventarsi esplorando stili diversi, senza una strategia predefinita, con band che cambiano composizione nei singoli brani, per accentuarne l’unicità.

Sul palco di Londra è apparso anche SIG, il teschio simbolo di questo disco, con cui Cremonini duetta nel pezzo Disturbo Mentale: “SIG sarà sul palco con me in tour per accentrare verso di sé tutto il male e il superfluo che circonda il sistema dello spettacolo e dell’intrattenimento da cui vorrei, almeno per un po’, rendermi libero”.

Con Amateur Cremonini propone un disco riflessivo e autobiografico, un mosaico di canzoni adatte anche a concerti lontano dagli stadi, come quello che stasera ha aperto la sua tournée. È un nuovo punto di partenza che spazia fra gli stili, dal melodico al rock con incursioni del rap, per inaugurare l’”Era Amateur”.

Questa alternanza di stili si mescola fluidamente in un album che si attiene più a un approccio biografico che stilistico, traducendo in ritmi e suoni eclettici la molteplicità degli stati d’animo dell’autore. Il risultato, decisamente valido, attende ora il responso del pubblico. Dal 24 novembre inizierà il tour nei palasport italiani, con Amateur saldamente al centro del programma.

– Foto ufficio stampa Cesare Cremonini –

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